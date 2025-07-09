أمانة بغداد: دخول مشروع خصخصة النظافة حيز التنفيذ في منطقتين

أعلنت أمانة بغداد عن دخول مشروع خصخصة النظافة حيز التنفيذ في منطقتي الكرادة والمنصور.وقال مدير إعلام وعلاقات أمانة بغداد، محمد الربيعي : إنه “لا يوجد هناك مكب للنفايات بعد الآن، وذلك لدخول مشروعين جديدين، منها مشروع خصخصة النظافة ضمن حملة بغداد أجمل”، مبيناً أن “المشروع سيباشر أعماله في منطقة الكرادة ، حيث تسلمت شركة خاصة ملف النظافة في الكرادة، وهي ذاتها الشركة التي عملت سابقاً لمدة سنة كاملة في المنطقة مقابل أجر مالي”.وأضاف أن “العقد الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات تم توقيعه من قبل أمين بغداد، وستلتحق منطقة المنصور كذلك بالكرادة كنموذج من جانب الكرخ”.وتابع أنه “في حال نجاح المشروع في منطقتي الكرادة والمنصور ستشمل التجربة باقي البلديات الست في بغداد”، مشيراً إلى أن “بلديات بغداد لن تتولى بعد الآن مهمة التنظيف بل ستكون من مسؤولية شركات التنظيف”.وأوضح أن “مهام الشركات تشمل رفع النفايات وكنس الشوارع ونقل النفايات وطمرها ومراكز الطمر، وكل ذلك أصبح على الخصخصة” ،لافتاً إلى أن “شركة صينية متخصصة ستتولى مرحلة حرق النفايات، إذ تقوم بتحويل ثلاثة آلاف طن من النفايات إلى طاقة كهربائية”.وأشار إلى أن “بغداد تنتج يومياً تسعة آلاف طن من النفايات”.

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