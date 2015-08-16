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إعادة إحياء غابة بغداد

إعادة إحياء غابة بغداد
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 1:56 - 25/01/2017 - عدد القراء : 31

أعلنت أمانة بغداد، عن خطة لإعادة إحياء [غابة بغداد].وقالت أمينة بغداد ذكرى علوش في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] “بعد ان قامت لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة [غابة بغداد] الى عهدة امانة بغداد من جديد، قمنا بزيارة الى موقع الغابة بصحبة كوادرنا للاطلاع على الواقع الحالي لها والمباشرة بإجراء المسوحات الموقعية”.وأضافت علوش “كما اكدنا على ضرورة إيلائها الاهمية اللازمة على وفق الاجراءات والقوانين المتاحة لامانة بغداد والاستعانة بمبادرة ألق بغداد لتنفيذ عدد من الفعاليات داخلها ليعود كمتنفس مهم لاهالي العاصمة”.

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