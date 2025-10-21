 
إنشاء 16 مستشفى جديداً في بغداد والمحافظات

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 4:15 - 21/10/2025 - عدد القراء : 271

 

كشفت وزارة التخطيط  عن أبرز ملامح خططها العمرانية والتنموية للمرحلة المقبلة المستندة إلى نتائج التعداد العام للسكان الذي أُجري في عام 2024، مبيّنة أن هذه الخطط تتضمن من إنشاء 16 مستشفى جديداً في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي  إن “التعداد السكاني الأخير قدّم صورة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد، وأسهم بشكل كبير في تشخيص النقص في الخدمات الأساسية على مستوى المحافظات والأقضية”.وأضاف الهنداوي أن نتائج التعداد تم توظيفها في إعداد خطة التنمية الخمسية الجديدة، وكذلك في صياغة استراتيجية مكافحة الفقر.وأوضح أن الفجوات التنموية شُخّصت بدقة في عدد من القطاعات، أبرزها التربية والصحة والسكن، مشيراً إلى وجود نقص كبير في المباني المدرسية، إلى جانب ضعف في البنى التحتية الصحية بعدد من المناطق.وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ مشاريع خدمية واسعة لمعالجة هذا النقص، من بينها الشروع بإنشاء 16 مستشفى جديداً في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات

