افتتاح معرض جمعية الطوابع والمسكوكات السنوي للطوابع و العملات

بمناسبة المولد النبوي الشريف

افتتح السيد خالد جميل فتاح رئيس جمعية الطوابع والمسكوكات العراقية مساء يوم الجمعة 13 / 9 / 2024 معرض الجمعية السنوي للطوابع و العملات في نادي العلوية وقال في حفل الافتتاح وحضرته (العدالة ) ان اقامة المعرض برعاية مصرف الناسك الاسلامي وشركة سما بغداد للصيرفة ياتي بمناسبة المولد النبوي الشريف ومرور 73 عاما على تاسيس الجمعية ويشارك في المعرض اكثر من 40 من اعضاء الجمعية من الطوابع و العملات و المسكوكات وعرض مختلف الطوابع و العملات والمسكوكات على مختلف الفترات الزمنية من تاريخ العراق وعقدت على هامش الافتتاح 4 ورش عمل عن تاريخ الطوابع بالاضافة الى مزاد لبيع العملة من جهته اكد المستشار المالي الدكتور احسان الشمري على اهمية اقامة المعرض لتعريف الجيل الجديد على هذه الهواية الجميل هواية جمع الطوابع و العملات التي تكاد ان تنقرض في هذا العالم الرقمي مشيرا الى ان عرض الطوابع هو تعريف تاريخ العراق للفترات الملكية والجمهورية يذكر ان جمعية الطوابع والمسكوكات العراقية تأسست سنة 1951 وتعتبر واحدة من اقدم الجمعيات العربية لهواة الطوابع والمسكوكات المعدنية والعملات الورقية

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