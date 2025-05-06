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الأنواء الجوية : أمطار واستمرار الغبار اليوم الثلاثاء

الأنواء الجوية : أمطار واستمرار الغبار اليوم الثلاثاء
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 4:12 - 06/05/2025 - عدد القراء : 281

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، امس الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار مع استمرار الغبار اليوم الثلاثاء.وذكر بيان للهيئة، تلقته (  العدالة) ، أن “اليوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وصحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقة الغربية من المنطقة الوسطى مسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية”، مبيناً أن “درجات الحرارة العظمى اليوم ٍ الثلاثاء، في بغداد وديالى 32، بابل والديوانية والمثنى 34 ،كربلاء المقدسة وواسط 33، والنجف الأشرف وميسان وذي قار 35، دهوك 24 وأربيل 26 والسليمانية 22 ونينوى وكركوك 29، أما البصرة 36”.وأضاف أن “يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، في حين سترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وقليلاً في المنطقة الجنوبية”.وأشار إلى أن “الخميس سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم أقسام البلاد”.وبين أن “الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة المقبل سيكون الطقس صحواً يتحول الى غائم جزئي في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

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