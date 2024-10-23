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الأنواء الجوية: لا صحة لهطول أمطار ضارة بسبب الكبريت

الأنواء الجوية: لا صحة لهطول أمطار ضارة بسبب الكبريت
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 7:35 - 23/10/2024 - عدد القراء : 92

استبعدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تأثر البلاد بـ”أمطار ضارة أو حامضية”.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري   في تصريح صحفي    “لا صحة للحديث حول تكون امطار ضارة بسبب وجود غازات الكبريت في الطبقة الاولى للاجواء” مؤكدا، ان “هذا التصريح غير صحيح لان طبقة ثاني اوكسيد الكبريت الموجودة في الاجواء انقطعت واستمرت لمدة ثلاثة ايام فقط فضلا عن ذلك حتى الآن لاتوجد مؤشرات عن تساقط امطار في بغداد”.وأضاف “كما ان الامطار تبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل، فكيف تبقى تلك الأجواء ملوثة حتى وقتها ومع وجود تغيرات سرعة الرياح؟!”.وأكد الجابري، ان “هذه الأخبار غير صحيحة ولاتوجد اي مؤشرات حول هذا الامور” مبينا ان “هذا الموضوع يربك الشارع العراقي بسبب الاجتهادات الشخصية ولا نتقبل اي تصريحات من هذا القبيل”.من جهه اخرى أعلنت هيئة الأنواء الجوية، امس الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة  تلقته  (العدالة ) أن “طقس اليوم  الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق”، مبيناً، أن “درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى وبابل 24، وكربلاء المقدسة وواسط 25، والديوانية والنجف الأشرف 26، وذي قار وميسان والمثنى والبصرة 27 ، ودهوك 17 ، وأربيل 19، ونينوى 21”. وأضاف، “أما في يوم الخميس فسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.وبين، أن ” يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وتابع، أن “الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً إلى غائم جزئي ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الجنوبية مصحوباً بتساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد”.

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