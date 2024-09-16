الإعمار تحدد مدة تأهيل جسر الجادرية

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مدة صيانة وتأهيل جسر الجادرية في بغداد.وقال بيان للوزارة تلقته (العدالة ): إن “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة و بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها تواصل أعمال صيانة وتأهيل جسر الجادرية في بغداد، بمدة تنفيذ كلية تبلغ (210) أيام ، ضمن حملة تأهيل جسور بغداد”.وأضاف البيان، أن “الأعمال مستمرة حالياً في صيانة الهيكل الكونكريتي أسفل الجسر، فيما بوشر بأعمال قشط وإعادة اكساء سطح الجسر، للسير القادم من الجادرية باتجاه القادسية، بمدة تنفيذ تبلغ (15) يوما، وسيتم لاحقا المباشرة بأعمال جانب السير القادم من القادسية ، باتجاه الجادرية بمدة تنفيذ تبلغ (15) يوما كذلك”.وتابع البيان، أن “أعمال الصيانة تشمل صيانة الدعامات واعمال العزل المائي لها، وكذلك صيانة جسم الجسر الكونكريتي عن طريق معالجة الكونكريت المتضرر، والتشققات بطرق فنية وهندسية متطورة، باستخدام المواد التخصصية للأماكن المتضررة ،وكذلك صيانة الوسائد المطاطية، كما ستشمل الاعمال طلاء الهيكل الكونكريتي للجسر ،بأصباغ ذات كفاءة عالية مقاومة للرطوبة والظروف الجوية”.وأشار الى أن “العمل يشمل كذلك صيانة السياج الجانبي للجسر ، عبر إعادة التأهيل وتعويض النقص ، ومعالجة المتضرر منه وصيانة حاجز الحماية من السيارات ، وصيانة مقتربات الجسر من جهتي مناطق الجادرية والقادسية، فضلا عن القيام بأعمال صيانة الطريق النازل باتجاه القادسية ، وسيشمل العمل كذلك إعادة تخطيط الجسر”.

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