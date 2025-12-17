الإعمار: تسريع إجراءات مدينة الفرسان ومباشرة قريبة بالبناء بنظام الأقساط

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، تسريع إجراءات مدينة الفرسان مع اقتراب المباشرة الفعلية ببناء الوحدات السكنية بنظام الأقساط.وقال متحدث وزارة الاعمار استبرق صباح إن :”مدينة الفرسان الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع تمر حاليا بمرحلة المصادقة على التصاميم الأساسية من قبل هيئة تنفيذ المدن”، مؤكدا أن “العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة”.وأضاف، أن “المشاريع المرتبطة بالوزارات الأمنية تسير بشكل عام بوتيرة سريعة”، لافتا إلى “وجود شركات متخصصة سيتم من خلالها المباشرة ببناء الوحدات السكنية للراغبين وفق نظام الأقساط”.وأوضح صباح، أن “تنفيذ المشروع سيتم استنادا إلى الأعمال التخطيطية المعتمدة وبما ينسجم مع التصاميم الأساسية بما يضمن توفير وحدات سكنية منظمة تلبي احتياجات المنتسبين”.

