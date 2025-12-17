 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الإعمار: تسريع إجراءات مدينة الفرسان ومباشرة قريبة بالبناء بنظام الأقساط

الإعمار: تسريع إجراءات مدينة الفرسان ومباشرة قريبة بالبناء بنظام الأقساط
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 6:52 - 17/12/2025 - عدد القراء : 426

 

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، تسريع إجراءات مدينة الفرسان مع اقتراب المباشرة الفعلية ببناء الوحدات السكنية بنظام الأقساط.وقال متحدث وزارة الاعمار استبرق صباح إن :”مدينة الفرسان الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع تمر حاليا بمرحلة المصادقة على التصاميم الأساسية من قبل هيئة تنفيذ المدن”، مؤكدا أن “العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة”.وأضاف، أن “المشاريع المرتبطة بالوزارات الأمنية تسير بشكل عام بوتيرة سريعة”، لافتا إلى “وجود شركات متخصصة سيتم من خلالها المباشرة ببناء الوحدات السكنية للراغبين وفق نظام الأقساط”.وأوضح صباح، أن “تنفيذ المشروع سيتم استنادا إلى الأعمال التخطيطية المعتمدة وبما ينسجم مع التصاميم الأساسية بما يضمن توفير وحدات سكنية منظمة تلبي احتياجات المنتسبين”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
11°
13°
Mon
14°
Tue
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2026 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية