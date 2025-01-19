الإعمار تعلن إبرام اتفاقية لتنمية المياه المستدامة غير التقليدية مع شركة بريطانية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن اتفاقية تنمية المياه المستدامة مع بريطانيا ستنفذ في خمس محافظات، فيما أشارت الى أن هذه الاتفاقية سيكون لها عائد إيجابي في توفير المياه الصالحة للشرب والحد من شح المياه.وقال مدير عام الماء بوزارة الإعمار والإسكان، عمار عادل المالكي، “‏شاركنا ضمن الوفد التخصصي الحكومي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني، في زيارته إلى المملكة المتحدة”، مبيناً أنه “تم إجراء عدة لقاءات مع ممثلين عن المديرية العامة أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان للبحث مع هذه الشركات والقطاع الخاص والجهات الممولة في المملكة المتحدة بالأخص التي تمول مشاريع المياه الصالحة للشرب”.

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