 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الإعمار تعلن تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق الحلقي الرابع

الإعمار تعلن تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق الحلقي الرابع
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 3:20 - 22/01/2026 - عدد القراء : 116

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، امس الأربعاء، عن منافسة أكثر من 30 شركة على المقطع الشمالي للطريق الحلقي الرابع، وفيما أشارت الى تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق، أكدت استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن “الطريق الحلقي الرابع يعد من الطرق التي أُنشئت ضمن مشاريع الشوارع الحلقية السابقة، وهو يمثل شريحة مهمة جداً”، لافتاً إلى أن “تصاميمه كانت موجودة منذ سنوات سابقة، إلا أنها خضعت إلى عدة تحديثات مؤخراً، وأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخرائط الخاصة بالمشروع من قبل شركات تابعة للوزارة، من بينها شركة حمورابي وشركة آشور”.وأضاف أن “هناك مقطعاً بطول 22 كيلومتراً في شمال بغداد، تم الإعلان عن فرصة استثمارية خاصة به، حيث تقدمت أكثر من 30 شركة لغرض دراسة التصاميم الخاصة بهذا المقطع تحديداً، تمهيداً لإحالته بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة”، مؤكداً أن “المشروع مستمر بالعمل رغم وجود معارضات وتجاوزات على بعض الأراضي الواقعة ضمن مساره”.وأشار الصفار إلى أن “لجاناً مختصة شكلت لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق”، مبيناً أن “طول الطريق الكلي يبلغ 74 كيلومتراً، وأن التصاميم الحديثة قسمت الطريق إلى أربعة مقاطع رئيسة، حيث يبدأ المقطع الأول من شارع أبو غريب وينتهي عند تقاطع صفي الدين الحلي، وهو بداية منطقة قناة الشرطة، فيما يبلغ طول المقطع الثاني 28 كيلومتراً ويمتد من تقاطع صفي الدين الحلي إلى فلكة الطاقة أو فلكة سلمان باك”.وأوضح أن “المقطع الثالث يبلغ طوله 23 كيلومتراً ويمتد من فلكة الطاقة إلى ما قبل تقاطع الرضوانية، في حين يبلغ طول المقطع الرابع 14 كيلومتراً ويمتد من الرضوانية مروراً بمطار بغداد الدولي وصولاً إلى طريق أبو غريب القديم، ثم يعود ليلتقي بسريع أبو غريب، ليشكل بذلك حلقة كاملة تحيط بالعاصمة بغداد وتربط جميع مداخلها الرئيسة”.وبين الصفار أنه “تم استكمال الدراسات الخاصة بالطريق الحلقي الرابع، بما في ذلك تحديد المسارات، بعد أن طرأت تغييرات عمرانية كبيرة على مدينة بغداد”، مشيراً إلى أن “تصاميم الطريق تعود إلى الثمانينيات، إلا أن التوسع السكاني والعمراني فرض ضرورة مراجعة التصميم الأساسي للمدينة”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
8°
17°
Tue
19°
Wed
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2026 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية