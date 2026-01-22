الإعمار تعلن تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق الحلقي الرابع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، امس الأربعاء، عن منافسة أكثر من 30 شركة على المقطع الشمالي للطريق الحلقي الرابع، وفيما أشارت الى تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق، أكدت استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن “الطريق الحلقي الرابع يعد من الطرق التي أُنشئت ضمن مشاريع الشوارع الحلقية السابقة، وهو يمثل شريحة مهمة جداً”، لافتاً إلى أن “تصاميمه كانت موجودة منذ سنوات سابقة، إلا أنها خضعت إلى عدة تحديثات مؤخراً، وأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخرائط الخاصة بالمشروع من قبل شركات تابعة للوزارة، من بينها شركة حمورابي وشركة آشور”.وأضاف أن “هناك مقطعاً بطول 22 كيلومتراً في شمال بغداد، تم الإعلان عن فرصة استثمارية خاصة به، حيث تقدمت أكثر من 30 شركة لغرض دراسة التصاميم الخاصة بهذا المقطع تحديداً، تمهيداً لإحالته بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة”، مؤكداً أن “المشروع مستمر بالعمل رغم وجود معارضات وتجاوزات على بعض الأراضي الواقعة ضمن مساره”.وأشار الصفار إلى أن “لجاناً مختصة شكلت لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق”، مبيناً أن “طول الطريق الكلي يبلغ 74 كيلومتراً، وأن التصاميم الحديثة قسمت الطريق إلى أربعة مقاطع رئيسة، حيث يبدأ المقطع الأول من شارع أبو غريب وينتهي عند تقاطع صفي الدين الحلي، وهو بداية منطقة قناة الشرطة، فيما يبلغ طول المقطع الثاني 28 كيلومتراً ويمتد من تقاطع صفي الدين الحلي إلى فلكة الطاقة أو فلكة سلمان باك”.وأوضح أن “المقطع الثالث يبلغ طوله 23 كيلومتراً ويمتد من فلكة الطاقة إلى ما قبل تقاطع الرضوانية، في حين يبلغ طول المقطع الرابع 14 كيلومتراً ويمتد من الرضوانية مروراً بمطار بغداد الدولي وصولاً إلى طريق أبو غريب القديم، ثم يعود ليلتقي بسريع أبو غريب، ليشكل بذلك حلقة كاملة تحيط بالعاصمة بغداد وتربط جميع مداخلها الرئيسة”.وبين الصفار أنه “تم استكمال الدراسات الخاصة بالطريق الحلقي الرابع، بما في ذلك تحديد المسارات، بعد أن طرأت تغييرات عمرانية كبيرة على مدينة بغداد”، مشيراً إلى أن “تصاميم الطريق تعود إلى الثمانينيات، إلا أن التوسع السكاني والعمراني فرض ضرورة مراجعة التصميم الأساسي للمدينة”.

