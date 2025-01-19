 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الاتصالات تعلن قرب عودة خدمة الهاتف الأرضي

الاتصالات تعلن قرب عودة خدمة الهاتف الأرضي
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 7:46 - 19/01/2025 - عدد القراء : 106

أعلنت وزارة الاتصالات  عن عودة الهاتف الأرضي من خلال مشروع الألياف الضوئية قريباً.وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة، علي ياسين: إن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفي ظل الدعم اللا محدود من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزيرة الاتصالات، هيام الياسري تطورت بتقديم أحدث خدمات الاتصالات ، وأولها إيصال الكابل الضوئي الى جميع دوائر الدولة والوزارات في بغداد والمحافظات والذي يعد البنية الأولى للحكومة الإلكترونية”.وأضاف أن “هذا المشروع هو الأساس في التحول الرقمي ومن بين المشاريع التي تنفذها الشركة، هي خدمة الإنترنت الضوئي ، حيث وصل عدد الخطوط المنفذة الان الى أكثر من 4 ملايين خط والمسوق منه أكثر من مليون خط” ،مؤكداً “نمضي حالياً وخلال الفترة القادمة الى عودة الهاتف الأرضي عن طريق مشروع الألياف الضوئية الـ FTTH”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
5°
16°
Thu
17°
Fri
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية