الاتصالات تعلن قرب عودة خدمة الهاتف الأرضي

أعلنت وزارة الاتصالات عن عودة الهاتف الأرضي من خلال مشروع الألياف الضوئية قريباً.وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة، علي ياسين: إن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفي ظل الدعم اللا محدود من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزيرة الاتصالات، هيام الياسري تطورت بتقديم أحدث خدمات الاتصالات ، وأولها إيصال الكابل الضوئي الى جميع دوائر الدولة والوزارات في بغداد والمحافظات والذي يعد البنية الأولى للحكومة الإلكترونية”.وأضاف أن “هذا المشروع هو الأساس في التحول الرقمي ومن بين المشاريع التي تنفذها الشركة، هي خدمة الإنترنت الضوئي ، حيث وصل عدد الخطوط المنفذة الان الى أكثر من 4 ملايين خط والمسوق منه أكثر من مليون خط” ،مؤكداً “نمضي حالياً وخلال الفترة القادمة الى عودة الهاتف الأرضي عن طريق مشروع الألياف الضوئية الـ FTTH”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus