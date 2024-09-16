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الانواء الجوية : العراق يغادر رسمياً مرحلة المنخفضات الحرارية

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 19:09 - 16/09/2024 - عدد القراء : 49

حددت هيأة الانواء الجوية تشرين الثاني المقبل موعداً لهطول الامطار فعلياً في البلاد.وقال مدير اعلام  الهيأة، عامر الجابري  انه :”لايمكن الان تحديد والعمل على قراءة نسبة الامطار وما تشهده البلاد الان من امطار تقتصر على المرتفعات الجوية فقط وتبدأ فعليا في شهر تشرين الثاني وتكون بين خفيفة الى متوسطة الشدة”.واضاف، ان “اجواء العراق غادرت رسميا مرحلة المنخفضات الجوية الحرارية ومرحلة ارتفاع درجات الحرارة، حيث انخفضت تعمقات المنخفضات الجوية الحرارية”.وبحسب تصريح الجابري، فان “العراق حالياً في مرحلة الانخفاظ التدريجي لدرجات الحرارة وان الفترة الحالية هي فترة التغيير المناخي وتشمل درجات الحرارة”.

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