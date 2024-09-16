البريد العراقي يشارك في فعاليات منتدى الإتحاد البريدي العالمي في الدوحة

شارك العراقي في فعاليات منتدى الإتحاد البريدي العالمي في الدوحة وذكر بيان للدائرة تلقته (العدالة ) انه ضمن مشاركته في منتدى الإتحاد البريدي العالمي في قطر ولليوم الثاني على التوالي .تحدثت المهندسة زينب عبدالصاحب البناء المدير العام للبريد العراقي خلال الجلسة الحوارية الثالثة والتي اختصت بموضوع (تسهيل التنمية البريدية عبر تحسين التعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين البلدان الأعضاء وأصحاب الاختصاص من أجل التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة ).واستعرضت البناء آخر إنجازات البريد العراقي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واعتماده التكنلوجيا الحديثة والبنى الرقمية لترخيص شركات نقل البريد الدولية والمحلية والتي ستساعد في تنظيم سوق النقل داخل العراق وبالتالي تساهم في تعزيز وزيادة الإيرادات المالية.ونال العرض استحسان جميع مدراء البرد العربية والإدارة العليا للإتحاد البريدي العالمي،وسيتم تعميم هذه التجربة في كافة البلدان الأعضاء بغية تطبيقها واشراك الجميع فيها لتنويع العمل داخل القطاع البريدي.

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