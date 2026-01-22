 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

البيئة تعلن إجراءات مشددة لحماية التنوع الأحيائي وتنظيم عمليات الصيد

البيئة تعلن إجراءات مشددة لحماية التنوع الأحيائي وتنظيم عمليات الصيد
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 3:12 - 22/01/2026 - عدد القراء : 102

 

كشفت وزارة البيئة، عن خططها التنفيذية لحماية الطيور المهاجرة والحيوانات المهددة بالانقراض في مناطق الأهوار والبادية، فيما أشارت إلى اعتماد ركائز أساسية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وإجراءات مشددة لحماية التنوع الأحيائي وتنظيم عمليات الصيد.وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار،: إن “الوزارة وضعت ركائز أساسية في عملها الحالي والمستقبلي لتطبيق أحكام حماية التنوع الأحيائي وفق المادة (18)، تتضمن تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، ودراسة إمكانية تنظيم الصيد بشروط وأدوات وأماكن محددة وإصدار شهادات رسمية بذلك”.وأوضح، أن “الخطط تشمل تحديد الأنواع المهاجرة وتصنيفها حسب ندرتها ومساراتها وفقاً للاتفاقيات الدولية كـ (CMS) لحفظ الأنواع المهاجرة، و(CITES) المنظمة للتجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض”، مبيناً أنه “سيتم تحديد مناطق محمية تخضع للرقابة الدائمة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار وبإشراف القوات الأمنية لمنع الصيد الجائر”.وأضاف المختار، أن “الإجراءات تتضمن إلزام الشركات النفطية بنصب وسائل طرد لإبعاد الطيور المهاجرة عن المناطق الملوثة والحفر النفطية، فضلاً عن مراقبة نقل الحيوانات البرية داخلياً وعبر الحدود بالتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة الداخلية، واشتراط وجود شهادات نقل صادرة من البيئة”.ولفت إلى أن “الوزارة ستراقب أسواق بيع الحيوانات لتدقيق إجازات الصيد، مع إخضاع تلك الأسواق للموافقات البيئية، ومصادرة الطيور غير المجازة ومحاسبة المخالفين قانونياً”، مؤكداً “العزم على إنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة والمتضررة لعلاجها وإعادة إطلاقها في موائلها الطبيعية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
8°
17°
Tue
19°
Wed
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2026 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية