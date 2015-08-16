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التجارة تعزز مختبراتها باجهزة متطورة

التجارة تعزز مختبراتها باجهزة متطورة
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 1:45 - 25/01/2017 - عدد القراء : 25

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، عن تعزيز مختبراتها في افران الكاظمية الحكومية باجهزة مختبرية حديثة ومتطورة.

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان صحفي ان” اجهزة مختبرية حديثة ومتطورة تعمل بنظام الحاسوب اضيفت الى مختبر الفرن لفحص الفارينوكراف نسبة الامتصاص المائي وفترة النضج وفترة الاستقرار بالدقيقة”.ولفت الى ان” قسم السيطرة النوعية بالشركة يعمل على تطوير وتحسين وحدات الفحص المختبري في المواقع المختلفة ورفع كفاءة اداء العاملين فيها من خلال اقامة الدورات التدريبية لتنصيب وتشغيل الاجهزة الحديثة التي تم استيرادها من مناشئ عالمية رصينة”.ونوه انه” تم اجراء عدة دورات في هذا المجال منها تدريب منسبي مختبرات افران الكاظمية ومختبر فرع الشركة في بابل ومختبر مطحنة الدورة لتشغيل اجهزة برانبدر {الكومبيوترايز} المستوردة حديثا والتي تعمل على تحديد الخصائص النوعية الريولوجية لسلوكية العجين والتعرف على تأثير خلطة الحبوب المجهزة على الصفات النوعية للطحين المنتج”

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