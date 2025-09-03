التجارة تعلن إيقاف عمليات التحديث الشامل باستثناء ثلاث محافظات

أعلنت وزارة التجارة إيقاف عمليات التحديث الشامل في المحافظات باستثناء ثلاث منها، فيما أشارت إلى أنه سيتم حجب المواطنين المسجلين قيد التحديث مؤقتًا ممن لم يكملوا رفع بياناتهم الموحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان، تلقته ( العدالة ) إنه “في إطار خطط الوزارة الرامية إلى تطوير أنظمة الخدمات وتحديث البيانات، تم إيقاف عمليات التحديث الشامل في المحافظات باستثناء محافظات كربلاء المقدسة والبصرة ونينوى وذلك استعدادًا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات قريبًا”.وأضاف “سيتم حجب المواطنين المسجلين قيد التحديث مؤقتًا ممن لم يكملوا رفع بياناتهم الموحدة ومطابقة وجه الأفراد في محافظات واسط صلاح الدين، الديوانية، ميسان، الأنبار، ديالى، وبغداد؛ وذلك لغرض استكمال الإجراءات الفنية وضمان دقة البيانات وصحتها قبل إعادة تفعيل الخدمات بصورة كاملة”، مشددًا على، أن “هذا الإجراء إداري وفني بحت ولا يمس حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال”.وأكد، أن “الوزارة ملتزمة بتحديث بيانات جميع المستفيدين وضمان شمولهم بالخدمات وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة”، لافتًا إلى، أن “الوزارة تعمل وفق جدول زمني محدد لاستكمال عمليات التحديث والإطلاق الرسمي”.ودعا المواطنين “في المحافظات المشمولة بالحجب المؤقت إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لأي التباس”.

