 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

التجارة تعلن إيقاف عمليات التحديث الشامل باستثناء ثلاث محافظات

التجارة تعلن إيقاف عمليات التحديث الشامل باستثناء ثلاث محافظات
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 1:28 - 03/09/2025 - عدد القراء : 566

 

أعلنت وزارة التجارة إيقاف عمليات التحديث الشامل في المحافظات باستثناء ثلاث منها، فيما أشارت إلى أنه سيتم حجب المواطنين المسجلين قيد التحديث مؤقتًا ممن لم يكملوا رفع بياناتهم الموحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان، تلقته  ( العدالة )     إنه “في إطار خطط الوزارة الرامية إلى تطوير أنظمة الخدمات وتحديث البيانات، تم  إيقاف عمليات التحديث الشامل في المحافظات باستثناء محافظات كربلاء المقدسة والبصرة ونينوى وذلك استعدادًا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات قريبًا”.وأضاف “سيتم حجب المواطنين المسجلين قيد التحديث مؤقتًا ممن لم يكملوا رفع بياناتهم الموحدة ومطابقة وجه الأفراد في محافظات واسط صلاح الدين، الديوانية، ميسان، الأنبار، ديالى، وبغداد؛ وذلك لغرض استكمال الإجراءات الفنية وضمان دقة البيانات وصحتها قبل إعادة تفعيل الخدمات بصورة كاملة”، مشددًا على، أن “هذا الإجراء إداري وفني بحت ولا يمس حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال”.وأكد، أن “الوزارة ملتزمة بتحديث بيانات جميع المستفيدين وضمان شمولهم بالخدمات وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة”، لافتًا إلى، أن “الوزارة تعمل وفق جدول زمني محدد لاستكمال عمليات التحديث والإطلاق الرسمي”.ودعا المواطنين “في المحافظات المشمولة بالحجب المؤقت إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لأي التباس”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
30°
33°
Fri
35°
Sat
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية