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التجارة: خفض جديد لإسعار السيارات الايرانية والكورية

التجارة: خفض جديد لإسعار السيارات الايرانية والكورية
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 0:52 - 16/01/2017 - عدد القراء : 10

أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة عن توفر عروض خاصة لاسعار السيارات الايرانية المنشا موديل 2015و 2016 و2017.ونقل بيان للوزارة  عن مدير عام الشركة احمد ياسين القول ان “شركته قررت اجراء عرض خاص لاسعار السيارات الايرانية المنشا التي تتعامل بها الشركة موديل 2016 و 2017 وبنظام الدفع النقدي وللفترة من الاول من شهر كانون الثاني الجاري ولغاية 31 من شهر اذار المقبل مع دفع مبلغ 500 الف دينار مقابل اللوحة المرورية”.وبين، أن “أنواع السيارات المشمولة بالعروض هي بيجو بابل , طيبة /1 , بيجو اكد مواصفات , بيجو اكد, بيك اب اريدو , بيجو اكد SLX , بغداد , ليفان اور عادي , ليفان اور اوتوماتيك , ليفان اور 620 , ليفان اور 320 , سومر”.وأشار ياسين الى “قيام الشركة كذلك باجراء خصم 5% عن السعر السابق لسيارات كيا الكورية المنشا موديل 2015 و 2016 انواع [بيكانتو, ريو, سيراتو, اوبتما, كانز, بيك اب 2700 KC , بيك اب 2700 DC , بيك اب 4000 KC]”.

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