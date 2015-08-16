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التربية تفتتح مركزا مجتمعيا في كركوك

التربية تفتتح مركزا مجتمعيا في كركوك
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 0:54 - 30/01/2017 - عدد القراء : 19

افتتحت وزارة التربية، مركزا مجتمعيا لمحو الامية وتعليم مهارات الحياة في كركوك.وقال بيان للوزارة امس ان “قسم محو الامية في تربية كركوك افتتح مركز الاقتدار المجتمعي لتعليم مهارات الحياة الذي ضم اعداد كبيرة من الدارسات يتعلمن على عدد من المهارات كالخياطة والحياكة والحاسوب وصناعة الاغذية وغيرها من المهارات”.وبين ان “هذا المركز سيساعد النساء على اكتساب مهارات اضافة الى محو الامية والتي ستساعدهن على الاستفادة منها بحياتهن اليومية”.واضاف ان “هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجهاز التنفيذي لمحو الامية في التوسع بفتح تلك المراكز لوجودها في الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية والتنمية المستدامة

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