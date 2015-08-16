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التعليم العالي تناقش التوصيف الوظيفي في الجامعات

التعليم العالي تناقش التوصيف الوظيفي في الجامعات
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 1:01 - 29/03/2017 - عدد القراء : 61

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق التوصيف الوظيفي في الجامعات، بحضور المساعدين الإداريين لرؤساء الجامعات كافة.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية الدكتور محمد عبد عطية السراج خلال الاجتماع إن الوزارة “تعمل على ترصين عمل مؤسساتها التعليمية عبر إصدار وتعديل قوانينها النافذة بما يتلاءم مع توجهاتها الحالية للارتقاء بواقع الجامعات”.وتابع الوكيل ان الإستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة تتجه نحو تطوير وتحديث المنظومة القانونية من اجل إيجاد بيئة جامعية ملائمة.وتناول الاجتماع تطبيق التوصيف الوظيفي العلمي للكليات والمراكز البحثية, وتطبيق التوصيف الوظيفي الادراي لمديري الأقسام والشعب والوحدات, ومعايير اختيار القيادات الجامعية من المساعدين وعمداء كليات.

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