التعليم تصدر تعليمات لمعالجة حالات الطلبة النازحين من أبناء المناطق المحررة من داعش

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات لمعالجة حالات الطلبة النازحين من أبناء المناطق المحررة من داعش.وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي، إن التعليمات تضمنت تسجيل الطلبة ممن تعذر عليهم التسجيل ضمن التوقيتات المحددة واستلام طلبات الطلبة الراغبين بتعديل الترشيح من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2014/2015 والمقبولين في الكليات والمعاهد للسنة الدراسية 2015 /2016 على أن لا يكونوا من الملتحقين في إحدى الدراستين (المسائية او الأهلية).وأضاف انه سيتم تسجيل الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية 2012/2013 والمقبولين مركزيا في السنة الدراسية 2013/2014 على وفق الضوابط المتبعة على ان لايكونوا من الملتحقين في احدى الدراستين ( المسائية او الاهلية).واشار المتحدث الرسمي الى استلام طلبات الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية 2013/2014 صعودا ممن لم يقدموا للقبول الركزي على ان لايكونوا من الملتحقين في احدى الدراستين ( المسائية او الاهلية) وسيتم قبولهم وتأجيل دراستهم للسنة الدراسية القادمة وذلك لانتظام الدوام في الجامعات.

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