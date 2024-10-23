التعليم تطلق ضوابط التقديم الإلكتروني المركزي للجامعات الأهلية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق الدليل الإرشادي لضوابط التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام 2025/2024.ويتضمن الدليل بحسب بيان للوزارة تلقته (العدالة ) الأسس العامة التي يعتمده نظام التقديم والقبول الإلكتروني المركزي وشروط وضوابط التقديم إلى الدراسة الصباحية والمسائية وضوابط القنوات الأخرى والمنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والحدود الدنيا للتقديم بحسب التخصصات إلى الجامعات والكليات الأهلية ومدخلات القبول لكل قسم وآلية التقديم عن طريق التطبيق الخاص بدائرة التعليم الجامعي الأهلي وخطوات إنشاء الحساب وملء البيانات”.ولفتت التعليم إلى أن “التقديم الإلكتروني المركزي إلى الجامعات والكليات الأهلية ودليلها سيكون متاحا في الأسبوع المقبل”.من جهه اخرى أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ( العدالة): إنه “تمت إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية ضمن المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2025/2024”.فيما أكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، أن “التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2024/2023 الذين لم يقدموا مسبقاً والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب وتدعو الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني”.وبينت أن “التقديم يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم السبت الموافق 2024/10/26”.

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