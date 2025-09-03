 
التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 1:30 - 03/09/2025 - عدد القراء : 563

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الثلاثاء، إطلاق التقديم الإلكتروني إلى كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد للعام الدراسي 2026/2025.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته  ( العدالة )      أن “شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 ومن مواليد سنة 2001 فما بعدها، على أن لا يقل معدله النهائي عن 85% ويُشترط للقبول اجتياز اختبار اللغة الإنكليزية والمقابلة الشخصية”. وتبين أن “خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى كلية التميّز، إذ يحق لطلبة الفرع العلمي التقديم على جميع أقسامها في حين يقتصر تقديم طلبة الفرع الأدبي على أقسام (إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، المحاسبة والمصارف، الفلسفة وعلم الاجتماع)”أما في كلية الذكاء الاصطناعي، فيحق لخريجي الفرع العلمي التقديم إلى أقسام (التطبيقات الهندسية، التطبيقات الطبية الحيوية، البيانات الضخمة)وبهذا الصدد يحق لطلبة الدور الأول التقديم إلى الكليتين وفي حال عدم استكمال خطة القبول يتم إشغال المقاعد الشاغرة من خريجي الدورين الأول والثاني على وفق الحدود الدنيا للأقسام.وفي ما يخص استمارة التقديم فإن الطالب من خريجي الفرع العلمي يمكنه:▪️اختيار قسمين على الأقل عند التقديم إلى كلية الذكاء الاصطناعي.▪️اختيار ثلاثة أقسام على الأقل عند التقديم إلى كلية التميّز.▪️ترتيب خياراته من الكليتين معاً إذا رغب بالتقديم إلى كلتيهما.أما خريجو الفرع الأدبي فيتوجب عليهم عند التقديم إلى كلية التميّز اختيار قسمين على الأقل.

