التعليم تعلن نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاحد، عن نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024.وأكدت الوزارة في بيان تلقته (العدالة ) أن “النتائج المنشورة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتضمن قبول (2505) طالباً في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر”.ودعت الوزارة الجامعات إلى “بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة على بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة”، من جهه اخرى أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن، مساء يوم امس الأحد، هو آخر موعد للتقديم على المنحة المجانية في الكليات الأهلية.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، إن “مساء يوم امس الأحد، سيتم غلق بوابة التقديم على المنحة المجانية لكليات المجموعة الطبية وهي كليات {الطب العام والأسنان والصيدلة في الكليات الأهلية}”.وأضاف العبودي، أن “ضوابط التقديم على المنحة المجانية نصَّت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية العلمي الأحيائي للسنة الدراسية (2023 – 2024) حصراً وأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن 93 بالمئة لكليات طب الأسنان والصيدلة، ويحق له ستة اختيارات، والطالب الحاصل على معدل 96 بالمئة المتقدم على كليات الطب العام بعد إضافة درجة الدور الأول واللغة المضافة، يحق له التقديم على عشرة اختيارات متنوعة”.من جهه اخرى قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاحد، تحديث ضوابط عودة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة.وذكر اعلام الوزارة في بيان “الضوابط حددت أن الطالب المشمول بها هو غير المستفيد سابقا من العودة إلى مقاعد الدراسة فيما لا يكون مشمولا بها الملغى قبوله لإدلائه بمعلومات خاطئة تخص الوظيفة والملغى قبوله لعدم المباشرة بالدراسة وحالات الغش والتزوير والفصل بسبب العقوبات الانضباطية والسرقة العلمية والمحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف”. فيما ونصت الضوابط على تشكيل لجنة في كل جامعة متنوعة الاختصاصات لدراسة الطلبات التي تقدم إليها من الطلبة الذين أنهيت علاقتهم بالدراسة فيما يتم استلام طلبات العودة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتكون العودة إلى مقاعد الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة حصرا.

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