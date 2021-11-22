التعليم تقرر شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي. وذكر بيان لها انه “واستجابة ودعما للمتفوقين من أصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الإعدادية وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم الى القبول المركزي”. ووجه وزير التعليم نبيل كاظم بتمكين هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات.

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