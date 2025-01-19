 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

التعليم تكرم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم 2023- 2024

التعليم تكرم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم 2023- 2024
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 7:49 - 19/01/2025 - عدد القراء : 106

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم 2023- 2024، فيما أكدت على تفعيل جانب العمل التطوعي في الجامعات الأهلية والحكومية.وقال مدير قسم النشاطات الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسنين باسم على هامش الاجتماع في تصريح صحفي: إن “قسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة أقام اجتماعه الأول لسنة 2025، برعاية وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، على رحاب جامعة الفراهيدي، مع مديري أقسام وشعب النشاطات الطلابية في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية”، موضحاً أن “الاجتماع تضمن عدة محاور، منها تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم السابق 2023- 2024”.وأوضح أن “الاجتماع ناقش المنهاج السابق وتقديم المقترحات بما يخص المنهاج القادم، بالإضافة الى مناقشة آلية وضع البرامج والأفكار للنشاطات الإبداعية المقترحة بما ينعكس برؤية الوزارة المستقبليّة، فضلاً عن تفعيل جانب العمل التطوعي المهم الذي حصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي به المركز الأول على مستوى وزارات العراق في الأعمال التطوعية والخدمية”.وبين باسم، أن “التوصيات التي ترتقي بعمل القسم على مستوى الوزارة يكون مردودها على المستوى العلمي لطلبتنا الجامعيين”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
5°
16°
Thu
17°
Fri
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية