التعليم تكرم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم 2023- 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم 2023- 2024، فيما أكدت على تفعيل جانب العمل التطوعي في الجامعات الأهلية والحكومية.وقال مدير قسم النشاطات الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسنين باسم على هامش الاجتماع في تصريح صحفي: إن “قسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة أقام اجتماعه الأول لسنة 2025، برعاية وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، على رحاب جامعة الفراهيدي، مع مديري أقسام وشعب النشاطات الطلابية في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية”، موضحاً أن “الاجتماع تضمن عدة محاور، منها تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى للموسم السابق 2023- 2024”.وأوضح أن “الاجتماع ناقش المنهاج السابق وتقديم المقترحات بما يخص المنهاج القادم، بالإضافة الى مناقشة آلية وضع البرامج والأفكار للنشاطات الإبداعية المقترحة بما ينعكس برؤية الوزارة المستقبليّة، فضلاً عن تفعيل جانب العمل التطوعي المهم الذي حصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي به المركز الأول على مستوى وزارات العراق في الأعمال التطوعية والخدمية”.وبين باسم، أن “التوصيات التي ترتقي بعمل القسم على مستوى الوزارة يكون مردودها على المستوى العلمي لطلبتنا الجامعيين”.

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