التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر أيار

اعلنت هيئة التقاعد العامة، امس الاثنين، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر أيار.وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار: إنه “ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافاة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي، تم استكمال اجراءات صرف مكافاة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكرين والمدنيين ضمن شهر ايار 2025”.واضاف ان “عدد القيود بلغ (7682) قيدا”، داعيا “من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم”.

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