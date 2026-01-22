التقاعد تنفي الأنباء حول دعوتها للمتقاعدين مراجعة مقرها لتحديث بياناتهم

نفت هيئة التقاعد العامة، امس الأربعاء، الأنباء حول دعوتها للمتقاعدين مراجعة مقرها لتحديث بياناتهم.وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، : إن “عدداً من المتقاعدين راجعوا ديوان الهيئة ومديرياتها في المحافظات بهدف تحديث بياناتهم بالرغم من ان رواتبهم التقاعدية مطلوقة”.وأضاف ان “الهيئة لم تصدر أي بيان أو منشور يدعو المتقاعدين إلى المراجعة وتحديث البيانات”، موضحا ان “كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع آنفاً غير دقيق وغير صحيح”.ودعا الى “اعتماد ما ينشر بالصفحة الرسمية الخاصة بهيئة التقاعد الوطنية”.

