الثقافة: إفتتاح سينما ومسرح المنصور مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار أفتتاح سينما ومسرح المنصور مطلع العام المقبل.وذكر بيان للوزارة ان “الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار جابر الجابري أشرف على الاستعدادات النهائية لتأهيل مجمع المنصور في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، ايذاناً للبدء بافتتاحه من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي مطلع العام المقبل”.واضاف ان “الجابري التقى بالفريق الركن قائد عمليات المنطقة الخضراء لمتابعة الإجراءات الأمنية اللازمة للمنطقة والاطمئنان على امن وسلامة المواطنين وعملية تسهيل الدخول والخروج للسينما والمسرح في مجمع المنصور”.

جدير بالذكر إن دور السينما في العراق تعد هي أول المراكز الثقافية والفنية التي تعرضت للاختفاء في العاصمة بغداد، وان عودة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات أول إنجاز لانتعاش دور السينما في العراق بعد تأهيل المسرح الوطني في الكرادة هذا العام.

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