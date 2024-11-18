الجهد الخدمي: المباشرة بـ4 مشاريع في جانبي الكرخ والرصافة

أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي المباشرة بـ4 مشاريع في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد. وقال المالكي في تصريح صحفي : تمت المباشرة بـ4 مشاريع، 3 منها على بلدية الشعب ومشروع في منطقة الشعلة في جانب الكرخ”، مبينا، أن “هنالك مشاريع إضافية باشر فيها فريق الجهد الخدمي في تشرين الأول من العام الجاري، وهي ملاحق للمناطق السابقة في الرصافة حيث تجاوزت نسب الإنجاز في البعض منها أكثر من 70 بالمئة والقسم الآخر أنجز بنسبة 100 بالمئة”. وأضاف، أن “اجتماع رئيس الوزراء مع فريق الجهد الخدمي ناقش جميع مشاريع الجهد الخدمي للمراحل الثلاثة السابقة للأعوام 2022 و 2023 و2024، حيث بلغ العدد الكلي للمشاريع 428 مشروعا، أنجز منها 300 مشروع بالكامل”، موضحا، أن “هنالك 38 مشروعا من المقرر إنجازها نهاية العام الجاري”. وأشار إلى، أن “رئيس الوزراء وجه بإنجاز 90 مشروعا بمدة أقصاها في شباط المقبل”.

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