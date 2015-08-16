الحج والعمرة تجري الجمعة المقبل الامتحان التنافسي للمرشدين للموسم الحالي

تجري دائرة الارشاد والبحوث في الهيأة العليا للحج والعمرة يوم غد الجمعة الامتحان الخاص بالمتقدمين للعمل بصفة مرشدين ومرشدات دينيين لموسم حج 1438هـ – 2017 م.وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة حسن فهد الكناني في بيان له تلقت (العدالة) نسخة من ان “الهيأة ستجري الجمعة الامتحان التنافسي للمرشدين والمرشدات [الوجبة الاولى] المتقدمين للعمل بصفة مرشد لموسم الحج المقبل من خلال مكاتب [بغداد الاول – بغداد الثالث ، ومحافظات الوسط والجنوب]”.واضاف ان “الهيأة اشترطت على المتقدم ان يكون من المتخصصين في مجال العلوم الدينية او العاملين في حقل التبليغ الديني ، وان يكون ذاهبا للحج سابقا بصفة مرشد ديني من قبل دائرة الارشاد او مرشد عمرة مفردة في الموسم الماضي”.وتابع الكناني ان “الهيأة الزمت المتقدم بان يكون ذا سمعة طيبة واخلاق حميدة وان لا يكون محكوما عليه بقضايا جنائية وموقفة سليم من الناحية الامنية ، وان لا يقل عمره عن 30 ولا يزيد عن 60 عاما، وان يعمل على نقل مبادئ الدين الاسلامي الحنيف ورص الصف الوطني ونبذ ثقافة الارهاب والطائفية”.

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