الحشد الشعبي يعلن انطلاق المرحلة الاخيرة من عملية “زور شيخ بابا” في ديالى

اعلن الحشد الشعبي، عن انطلاق المرحلة الاخيرة من عملية زور شيخ بابا العسكرية في قاطع شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح صحفي ان” المرحلة الاخيرة من عملية زور شيخ بابا العسكرية في قاطع شمال شرق ديالى والمتضمنة اعادة المسك الشامل واكمال توزيع النقاط بدات من 4 محاور في ان واحد بالتعاون مع قطعات الفرقة الخامسة”.

واضاف الحسيني،ان” اعادة المسك الشامل ياتي لتامين دخول المزارعين الى اراضيهم وبساتينهم دون اي مخاوف ن الارهايين بعد اعطاء الضوء الاخضر بدخولهم يوم امس عقب انتهاء المراحل المهمة من العملية”، مبينا أن “زور شيخ بابا مؤمن حاليا بشكل اكبر واكمال عملية المسك والتي تحتاج بعض الايام سيكون الوضع اكثر امانا واستقرار”.

واشار الى ان” عملية زور شيخ بابا انقذت الاف الدونمات من الاراضي والبساتين الزراعية التي هجرها الاهالي لعدة اشهر سبب هجمات داعش الارهابي لكن تضحيات الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية اسهمت في اعادة الامل للمزارعين في العودة الى اراضيهم مرة اخرى”.

وانطلقت عملية زور شيخ بابا قبل نحو اسبوعين من 4 محاور من قبل الحشد الشعبي والجيش لتعقب خلايا “ داعش” الاجرامي

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