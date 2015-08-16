الداخلية: إصدار أكثر من 790 ألف بطاقة وطنية خلال 2016

اعلنت وزارة الداخلية امس الثلاثاء عن إصدارها لكثر من 790 ألف بطاقة وطنية خلال 2016.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت (العدالة) نسخة منه ان” وكيل وزارة الداخلية الأقدام عقيل الخزعلي ترأس اجتماعا للجنة العليا للبطاقة الوطنية بحضور الجهات المعنية والساندة للمشروع وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا التي تخص عمل المشروع وخطة الانتشار للعام 2017 وما تحقق من مقررات الاجتماع السابق وتعزيز الجانب الإعلامي لمشروع البطاقة الوطنية كما تمت مناقشة بعض الحلول للمشاكل التي قد تواجه العمل ، وشدد السيد الوكيل على استكمال جميع فروع البطاقة في المحافظات كافة”.وشدد المجتمعون على ضرورة تواصل الدعم من قبل الوزارة لهذا المشروع ، اذ تم الإعلان خلال هذا الاجتماع عن اصدار 790547 بطاقة خلال العام 2016 كما تم الإعلان عن اغلاق 50 دائرة وارشفت 437،11 سجل كما أقيمت 74 دورة لمنتسبي دائرة البطاقة شارك فيها 1421 متدرب داخل البلاد.

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