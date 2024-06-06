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الداخلية تعلن موعد إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية

الداخلية تعلن موعد إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 0:28 - 06/06/2024 - عدد القراء : 58

أعلنت وزارة الداخليَّة استعدادها لإطلاق مشروع بطاقة السكن الإلكترونيَّة خلال العام الحالي 2024.وقال مدير الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في الوزارة اللواء نشأت الخفاجي في تصريح صحفي ان “جهودا كبيرة تُبذل من قبل المديرية للمباشرة فيه بعد إنهاء جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة به كونه جزءاً من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة”.وبين ان “التوجه الحالي للوزارة إيقاف التعامل الورقي والتوجه نحو الإلكتروني منه”.وأشار الخفاجي الى ان “بطاقة السكن وما تحتويه من معلومات مهمة تخص المواطن سيتم تحويلها إلى برنامج إلكتروني يضاف إلى المعلومات التي تحويها البطاقة الوطنية الموحدة”.ولفت الى ان “هناك مستشارين وخبراء مختصين يقومون بدراسة المشروع لاستكمال مراحله من حيث الدراسة والمصادقة والتنفيذ”.

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