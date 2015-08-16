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الداخلية تناقش ملف ادامة العجلات وفحص مركبات {m60} و{zbv}

الداخلية تناقش ملف ادامة العجلات وفحص مركبات {m60} و{zbv}
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 1:58 - 29/01/2017 - عدد القراء : 21

ناقش وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل الخزعلي مع مدير مكافحة المتفجرات وكادر من المديرية من ذوي الاختصاص ملف ادامة وفحص مركبات{m60} و{zbv}.وأفاد بيان للوزارة ان” الوكيل وجه بوضع خطط مستقبلية لتوفير الدعم الفني لصيانة هذه المركبات وتأمين قطع الغيار الخاصة لضمان عمل هذه العجلات عن طريق العقود المبرمة سابقا ومع صندوق{ f.m.s } وكذلك العقود الاحقة لها ، بهدف رفع جاهزيتها وعدم خروج هذه العجلات عن الخدمة”.وأضاف” كما وجه الخزعلي بمتابعة الكوادر الهندسية والفنية وزيادة خبراتهم التقنية في محافظة بغداد وبقية المحافظات بالاستفادة من الخبرات الاجنبية التي تشرف على صيانة هذه المركبات ومكافئة المتميزين من كوادرنا الفنية في عملهم واداء واجباتهم في هذه المديرية”.

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