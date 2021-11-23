الداخلية توجه دعوة للمالية تتعلق بتحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني

وجهت وزارة الداخلية، امس الاثنين، دعوة لوزارة المالية تتعلق بتحويل منسوبيها من الملاك العسكري إلى المدني. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه “تنفيذاً لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة (12/ ثانياً/ هـ)، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي فاتح وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد (14/ ع/ 134258) في 2021/11/22 والمتضمن مطالبة الوزارة أعلاه بإجراء الحذف والاستحداث للمشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملة شهادة البكالوريوس صعودا”. وأضافت، أن “عددهم يبلغ 17875 منتسبا”، مشيرة إلى أن “ذلك جاء بهدف اكمال الإجراءات الخاصة بإصدار الامر الإداري”.

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