 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الداخلية توجه دعوة للمالية تتعلق بتحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني

الداخلية توجه دعوة للمالية تتعلق بتحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني
اخبار محلية - 2:00 - 23/11/2021 - عدد القراء : 84

وجهت وزارة الداخلية، امس الاثنين، دعوة لوزارة المالية تتعلق بتحويل منسوبيها من الملاك العسكري إلى المدني. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه “تنفيذاً لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة (12/ ثانياً/ هـ)، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي فاتح وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد (14/ ع/ 134258) في 2021/11/22 والمتضمن مطالبة الوزارة أعلاه بإجراء الحذف والاستحداث للمشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملة شهادة البكالوريوس صعودا”. وأضافت، أن “عددهم يبلغ 17875 منتسبا”، مشيرة إلى أن “ذلك جاء بهدف اكمال الإجراءات الخاصة بإصدار الامر الإداري”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
24°
21°
الأربعاء
21°
الخميس

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • موسيقار عراقي يقدم مشروعاً من 6 لغات بمهرجان موسيقي دولي في بلجيكا
  • فواخرجي: العالم العربي معجب بالمسرح العراقي
  • منظم ضربات قلب جديد يحدث ثورة علمية
  • استمر 32 عاماً.. دراسة تكشف عن “أطول زلزال في العالم”
  • “حالتهما صعبة”.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية