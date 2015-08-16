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السجن 10 سنوات لمنتحل صفة لواء في الجيش

السجن 10 سنوات لمنتحل صفة لواء في الجيش
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 0:04 - 05/04/2017 - عدد القراء : 88

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالسجن على مدان انتحل صفة ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له  إن “الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم بانتحال صفة ضابط برتبة لواء في الجيش”.وأضاف، أن “المتهم أنشأ صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض الاحتيال على مواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم على أمل تعيينهم أو نقلهم او اعادتهم إلى الخدمة”.وأوضح ان “احد المواطنين تولدت لديه شكوك بأنه سوف يقع ضحية هذا المتهم بعد أن طلب منه 700 دولار لغرض اعادته إلى الخدمة وقدم بالإخبار عن الحادث”.ومضى بيرقدار إلى أن “عملية القبض على المتهم حصلت بعد نصب كمين له”، مبيناً أن “أن جميع الادلة كانت كافية لإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وفق احكام القرار 160 لسنة 1983” .

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