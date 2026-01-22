السفارة العراقية في انقرة تعلن اعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار الجوازات الإلكترونيّة

أعلنت سفارة جمهورية العراق في أنقرة، امس الأربعاء، عن اعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار الجوازات الإلكترونية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته (العدالة )، أنه “تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخليّة العراقيّة، الموجَّهة إلى سفارة جُمْهُوريّة العراق في أنقرة، تُعلن السفارة إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونيّة بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونيّة”.وأضافت أنه “واعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2026/01/22، سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البياناتِ وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة”.ودعت السفارة العراقية، بحسب البيان، المواطنين الكرام إلى “الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)”، مؤكِّدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصليّة للمواطنين العراقيّين المقيمين في الجُمْهُوريّة التركيّة”.

