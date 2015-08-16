الصحة تطلق تعيينات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، امس الاحد، اطلاقها تعيينات جديدة لخرجي المعاهد الطبية والتقنية .وذكر بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه “سيتم خلال الساعات المقبلة اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية و معاهد الصحة العالي واعداديات القبالة والتمريض للعام 2015/ 2016 الدور الاول على الموقع الرسمي للوزارة “.وكانت الصحة قد اطلقت في شهر تشرين الأول 2016 الاستمارة الالكترونية الجديدة المكملة للاستمارة التي اطلقت سابقا والتي تم املائها من قبل المتقدمين للتعين على ملاك الوزارة من سكنة العاصمة بغداد ضمن درجات الحذف والاستحداث.

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