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الصحة تعلق على السلالة الاشد فتكاً: غالبا ما تكون التحورات أكثر حدة

الصحة تعلق على السلالة الاشد فتكاً: غالبا ما تكون التحورات أكثر حدة
اخبار محلية - 1:48 - 22/11/2021 - عدد القراء : 6

علقت وزارة الصحة، امس الاحد، حول التحذيرات العالمية بقدوم سلالة اشد فتكاً منذ تفشي جائحة كورونا. وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة، ربى فلاح انه “بصورة عامة اذا استمر الوباء في العالم، من دون الوصول الى نسبة تلقيح عالية سنشهد ظهور سلالات فايروسية وتحورات جديدة”، مبينة ان “توقعات خبراء الصحة العامة اكدت ظهور السلالات الجديدة اذا ما لم تصل البلدان الى نسبة التقليح التي توصلنا الى المناعة المجتمعية”. واضافت “بين الحين والأخر نشهد طفرات جينية في الفيروس وقد تكون اخطر او اخف من سابقاتها، ولاشرط ان تكون كل سلالة جديدة اخطر او اشد، وغالبا ما تكون التحورات اكثر حدة والفيروس يكون تاثيره اقوى من السابق”. واشارت فلاح، الى ان “جميع توقعاتنا التي تطرح هي نتاج لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ودخول البلاد لفصل الشتاء وهو حاضن للانفلونزا والامراض التنفسية ونزلات البرد وتشكل عاملاً مساعداً فضلا عن تدني نسب التلقيح في بعض المحافظات”. واوضحت انه “لا يشترط ان تكون الموجة الجديدة من سلالة جديدة فقد تكون من ذات السلالة؛ الا ان الاعراض تكون اكثر شدة بوجود العوامل المساعدة”. ولوحت وزارة الصحة، امس السبت، بإمكانية فرض حظراً للتجوال في حال ازداد الموقف الوبائي سوءاً. وقال مدير الصحة العامة، رياض الحلفي انه “في حال ازداد الموقف الوبائي سوءاً مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا قد نضطر الى فرض حظرا للتجوال”. واشار الى انه “في الوقت الراهن جميع الأمور معلقة والموقف الوبائي والوضع الصحي هو من يحددها”. وحذرت أكاديمية الطب الوطنية الأمريكية من أن العالم يواجه خطر اندلاع جائحة جديدة قد تجلب خسائر بشرية أكبر مما جلبه تفشي فيروس كورونا.

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