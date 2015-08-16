الصحة والبيئة تنذر عددا من الأنشطة وتجري كشفا بيئيا لمشاريع أخرى في محافظة بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة بانذار وغلق عدد من الانشطة الصناعية والخدمية واجراء كشوفات بيئية لمجموعة اخرى من المشاريع والأنشطة لمعرفة مدى ألتزامها بالشروط والضوابط البيئية المحددة.وقال أمير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أن فرق مديرية بيئة بغداد وجهت بغلق وانذار انشطة مخالفة للضوابط والقوانين البيئية , كما وقامت الفرق الفنية باجراء كشوفات وزيارات ميدانية لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية الكبرى و الصغرى لمعرفة مدى مطابقتها للشروط البيئية اللازمة واوضح مدير بيئة بغداد مثنى حسن سلوم انه تم توجيه أنذار لمحطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية وتسليم قرار الغلق الى أدارة معمل بلوك الرشيد بمساندة الشرطة البيئية لمخالفتها المتطلبات والمحددات البيئية , وانذار افران صمون لبنان الحجري وافران ومعجنات لبنان في منطقة الغدير, مبينا ان الكشوفات التي اجرتها الفرق الفنية التابعة للمديرية شملت محطة تحويل كهرباء الكاظمية والمخازن التابعة الى الجامعة التكنولوجية ومشروع ماء القادسية لمتابعة مخازن المشروع ومعمل جبس الباز في منطقة حي الرياض ومخزن وبراد الكوثر والخفاجي في شورجة البياع مجزرة جميلة ومعمل السبطين ومعمل التميمي ومعمل العامري لأنتاج الشتايكر والكاشي ومخبز البتول ومخبز أنوار الغدير أضافة الى مصنع الرشيد للزيوت النباتية في منطقة المسبح وشركة تعبئة الغاز (معمل غاز التاجي) ومعمل الجذور لأنتاج الأواني البلاستيكية في منطقة عويريج الصناعية , كما تم اجراء كشفا بيئيا موقعيا على برج لشركة آسياسيل في منطقة الصدر كما

على صعيد متصل ولمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بالتعليمات والضوابط البيئية الخاصة اكد حسن أن شعبة الأنشطة الصناعية في مديرية بيئة بغداد أجرت كشفا بيئيا على كل من مستشفى البنوك الأهلي ومستشفى جنين الأهلي ومستشفى القديس رافائيل الأهلية في منطقة الكرادة.

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