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العدل: إطلاق سراح 1336 نزيلاً في آذار بينهم 114 أمرأة

العدل: إطلاق سراح 1336 نزيلاً في آذار بينهم 114 أمرأة
اخبار محلية - بغداد / العدالة - 0:02 - 05/04/2017 - عدد القراء : 85

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر آذار الماضي.وقال اعلام الوزارة في بيان له  ان “عدد المفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 1336، نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 114 من النساء و1222 من الرجال”.وأكد البيان ان “دائرة الاصلاح قطعت أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد المنتهية احكامهم القضائية من النزلاء ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

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