العراق يترأس اللجنة الاستراتيجية لمجلس الوزراء العرب لشؤون الأرصاد والمناخ

شارك مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الدكتور سلمان صدام البهادلي، في اجتماع اللجنة الاستراتيجية لمجلس الوزراء العرب. الذي عقد في القاهرة،وأُجريت خلال الاجتماع انتخابات لاختيار رئيس اللجنة،و، تم اختيار البهادلي رئيسًا للجنة بموافقة جميع الدول العربية.وقدّم مدير عام الأنواء ،مقترحاتٍ لتعميم الاستراتيجية على جميع الدول، مع عقد اجتماعات لاحقة لاتخاذ القرارات وفق جداول زمنية،ووضع خطة لتطوير عمل المجلس الوزاري من قِبل رئيس اللجنة، وتحديد الآليات التي سيتم اتباعها لغرض التطوير.ورحب أعضاء الدول العربية، والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، بمقترحات رئيس اللجنة، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

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