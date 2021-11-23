العمل تبدي استعدادها لاستقبال معاملات جرحى الدفاع لشمولهم بالمعين المتفرغ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، استعدادها لاستقبال معاملات جرحى الدفاع لشمولهم بالمعين المتفرغ. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي استقبـل عدداً من جرحى وزارة الدفاع واستمع لمعاناتهم ومشكلاتهم ووجه بمعالجتها أصولياً”، لافتة الى أن “الوزير أبـدى استعداده لايصال مطالبهم الى الجهات المعنية مع التأكيد على حفظ امتيازاتهم كافة التي كفلها الدستور”. وأشار الوزير بحسب البيان، إلى “استعداد الوزارة لاستقبال معاملات الجرحى واحالتهم الى اللجان الطبية لغرض اصدار قرارات خاصة بالشمول بالمعين المتفرغ لحين ورود التخصيصات اللازمة”. وأضاف ،ان “الوزارة سبق لها أن شكلت مديرية معنية بشؤون الجرحى في هيئة رعاية ذوي الاعاقة، إذ وجه بمخاطبة وزارة الدفاع لتزويدها ببيانات الجرحى واجراء مقاطعة لها وتسمية مخول لتسهيل عملية ترويج معاملات جرحى الوزارة”.

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