العمل تعلن اطلاق الاعانات بين المعترضين والمستبعدين لفئة الرجال

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توزيع دفعة من اعانات الحماية الاجتماعية بين 91,615 من الرجال يوم الاحد الموافق 29/1/2017، بعد ان اطلقت الدفعة الخاصة بفئة النساء يوم الخميس الماضي اللواتي بلغ عددهن 179,418 مستفيدة ليبلغ العدد الكلي 271,033 مستفيدا ممن استبعدتهم وزارة التخطيط او من اوقفت رواتبهم لأسباب احترازية.وافادت مدير عام صندوق هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا ايليا بان وزارة العمل استحصلت موافقة مجلس الوزراء على صرف مبالغ المستفيدين السابقين من اعانات الحماية الاجتماعية ممن استبعدتهم وزارة التخطيط بعد ان عدتهم فوق مستوى خط الفقر، منوهة الى انهم قدموا اعتراضاتهم للوزارة لاعادة شمولهم من جديد.واشارت الى استمرار الوزارة بصرف الاعانات لهم لحين البت في اعتراضاتهم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة ولحين البت في اعداد الاعتراضات الكثيرة كونها تستغرق وقتا طويلا.وتابعت ايليا ان الدفعة تشمل ما يقارب 14,000 مستفيد ممن توقفت رواتبهم احترازيا كونهم لم يحدثوا بياناتهم، مؤكدة توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بالاستمرار بالنظر في ملفاتهم للبت اما بشمولهم وفق القانون الجديد او استبعادهم من برنامج الحماية.يذكر ان قرار استبعاد غير المستحقين جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم (312) في 1/11/2016 الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من اعانة الحماية الاجتماعية، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين، وان هذا القرار تزامن مع وصول نتائج البحث الاجتماعي للمستفيدين السابقين من وزارة التخطيط التي تؤكد بان بعض المستفيدين هم فوق خط الفقر ما دفع وزارة العمل الى المباشرة بتنفيذ القرار ابتداء من الدفعة الخامسة لاعانة الحماية الاجتماعية لعام 2016.

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