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القبض على عصابة سرقت 600 مليون دينار رواتب كلية في جامعة المستنصرية

القبض على عصابة سرقت 600 مليون دينار رواتب كلية في جامعة المستنصرية
اخبار محلية - بغداد / العدالة - 0:36 - 04/01/2017 - عدد القراء : 8

صدقت محكمة تحقيق الرصافة اعترافات عصابة منظمة وخطيرة، اقرّ افرادها بسرقة رواتب منتسبي كلية الإدارة والاقتصاد التابعة للجامعة المستنصرية والبالغة 600 مليون دينار.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له  إن “جهوداً لمحكمة تحقيق الرصافة أدت إلى التوصل لعصابة سرقة منظمة وخطيرة”.وبين بيرقدار أن “افراد العصابة اعترفوا بسرقة رواتب منتسبي كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية”.واشار إلى أن “العصابة كانت تراقب الموظفين الذين اصطحبوا الرواتب وقاموا بإيقاف عجلتهم وسرقة الرواتب البالغة 600 مليون دينار تحت تهديد السلاح”.وأوضح بيرقدار أن “المحكمة قامت بتصديق اعترافات المتهمين قضائياً تمهيداً لإحالتهم على محكمة الموضوع”.

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