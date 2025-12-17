 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الكهرباء تحدد موعد تشغيل منصة الغاز العائمة

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 6:54 - 17/12/2025 - عدد القراء : 442

 

حددت وزارة الكهرباء شهر حزيران المقبل موعدا لإدخال المنصة العائمة إلى الخدمة، معلنة إجراءات واسعة لتحديث منظومتي النقل والتوزيع، عبر نصب محطات جديدة واستحداث مغذيات إضافية في عدد من المحافظات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، في تصريح صحفي أن الوزارة تواصل تكثيف جهودها الفنية والهندسية الخاصة بأعمال المنصة العائمة، مشيرا إلى أن التوقعات تؤكد دخولها الخدمة في الأول من شهر حزيران من العام المقبل. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الغاز واستثماره بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، الذي يعد أكثر كلفة مقارنة بنظيره المحلي.وبين العبادي أن المنصة العائمة ستسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة في البلاد ويغطي الحاجة الفعلية لتشغيل المحطات، فضلا عن تجاوز الأزمات الفنية التي شهدتها المواسم السابقة نتيجة شح الوقود. وأكد أن تنفيذ أعمال المنصة لا يزال مستمرا”.ولفت إلى سعي الوزارة لإنجازها بشكل نهائي قبل الدخول بذروة الأحمال الصيفية، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية خلال أوقات الطلب المرتفع. وذكر أن المنصة العائمة تمثل حلا سريعا لمشكلات الغاز، وتسهم في تزويد المحطات بالوقود بكلفة أقل مقارنة بالمنصات الثابتة، التي تعد مرتفعة التكاليف من الناحية المادية.

blog comments powered by Disqus

