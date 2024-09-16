[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]
المرور تصدر التعليمات الخاصة بنقل ملكية المركبات
اصدرت مديرية المرور العامة التعليمات الخاصة بنقل ملكية المركبات.وذكرت المديرية، في بيان تلقته(العدالة) ان :”التعليمات الخاصة لنقل ملكية العجلات جاءت كالتالي: – سحب الاستمارة – ختم حاسبة السرقات – ختم حاسبة الغرامات – ختم تصديق العقدة الاكتروني – حضور البائع والمشتري لغرض نقل الملكية – الحضور امام ضابط الترويج – ضابط إدخال البيانات – ضابط إدخال التدقيق – ضابط إدخال الرسوم – ضابط المبيت.
blog comments powered by
[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]