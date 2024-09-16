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المرور تصدر التعليمات الخاصة بنقل ملكية المركبات

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 19:07 - 16/09/2024 - عدد القراء : 52

اصدرت مديرية المرور العامة التعليمات الخاصة بنقل ملكية المركبات.وذكرت المديرية، في بيان تلقته(العدالة) ان :”التعليمات الخاصة لنقل ملكية العجلات جاءت كالتالي: – سحب الاستمارة  – ختم حاسبة السرقات  – ختم حاسبة الغرامات  – ختم تصديق العقدة الاكتروني – حضور البائع والمشتري لغرض نقل الملكية  – الحضور امام ضابط الترويج – ضابط إدخال البيانات  – ضابط إدخال التدقيق   – ضابط إدخال الرسوم  – ضابط المبيت.

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