المسافرين والوفود تخصص عددا من باصات النقل الى اهالي منطقة ابو غريب

سيرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، صباح امس الاول واستنادا لتوجيهات وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي وبالتعاون مع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب طلال الزوبعي حافلات نقل ذات الطابقين من منطقة ابو غريب وخان ضاري الى مجمع الجادرية وبالعكس….

وجرى احتفالا بمناسبة اطلاق هذه الحافلات حضره مدير عام الشركة السيد عبد الله لعيبي حيث اشرف ميدانيا على سير الحافلات لمتابعة العقبات التي تواجه سيرها، وبين سيادته: ان الشركة ماضية في تطبيق خطتها لمد شبكة النقل في كافة المناطق والاحياء في العاصمة بحافلات الطابقين الحديثة والتي تعتبر سمة من سمات العاصمة بغداد.واوضح لعيبي: ان هذه الخطوة والتي كان للنائب الزوبعي دور كبير في انجاحها بعد التنسيق العالي مع كافة الجهات لتسهيل حركة الحافلات تأتي للتقليل من معاناة اهالي منطقة ابو غريب وخان ضاري، حيث تم تخصيص باصات مكيفة وحديثة وبإجور رمزية تخدم المواطنين خصوصا شريحتي الطلبة والموظفين.من جانبه قدم النائب طلال الزوبعي شكره وتقديره العالي للسيد وزير النقل ومدير عام الشركة على هذه المبادرة وحضوره الميداني ومشاركته في احتفالية ابناء ابو غريب كما ثمن الدور الكبير للشركة في خدمة المواطنين والمساهمة الفاعلة في ملف نقل النازحين ضمن عمليات قادمون يا نينوى، وقدم الزوبعي درع الابداع والتميز لمدير عام الشركة عبد الله لعيبي تثمينا للدور الكبير الذي تقدمه الشركة خدمة للصالح العام ونظير الاستجابة السريعة في تلبية مطالب اهالي ابو غريب ومنطقة خان ضاري والمناطق الاخرى.يذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل افتتحت العديد من خطوط النقل في مختلف المناطق في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى والتي تعتبر ترجمة للخطة التي وضعتها الشركة لربط جميع المناطق العراقية بشبكة نقل متكاملة وحديثة.

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