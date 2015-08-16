النفط: ارتفاع انتاج الغاز السائل الى 5350 طناً واستثمار المصاحب

اعلن وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي عن ارتفاع معدلات انتاج الغاز السائل الى 5350 طنا باليوم. واكد اللعيبي في بيان له ان “هذا الانجاز العظيم والمبهر ياتي بفضل جهود العاملين في وزارة النفط، وان هذا الارتفاع في معدلات الانتاج من الغاز السائل ادى الى زيادة معدلات الاستثمار لتصل الى 1300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.واضاف ان “الوزارة ماضية في جهودها في الاستثمار الامثل للغاز المصاحب ولاسيما في عمليات التقليل من حرقه خلال عمليات الانتاج من الحقول النفطية”.يذكر ان انتاج الغاز السائل كان قد بلغ في العام الماضي خمسة الاف طن يوميا وكان هذا المعدل حقق الاكتفاء الذاتي من انتاج المادة والبدء بتصدير الكميات الفائضة منه

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