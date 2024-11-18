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النفط تجهز أماكن إيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز

النفط تجهز أماكن إيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 2:47 - 18/11/2024 - عدد القراء : 121

أعلنت وزارة النفط عن تجهيز أماكن إيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز.وقالت الوزارة في بيان- تلقته (العدالة )  : إن “شركة توزيع المنتجات النفطية جهزت المولدات العائدة إلى الفنادق والحسينيات المخصصة لإيواء ضيوف العراق اللبنانيين بمنتوج زيت الغاز؛ لتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل الظروف الحرجة التي ألمّت بهم استناداً إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني”.وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب- بحسب البيان- على “اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهل عملية تجهيز زيت الغاز أسوةً بالضوابط المعتمدة في تجهيز المولدات السكنية وحسب محاضر الكشف الموقعي”، مفصحاً عن، “تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض؛ لضمان تغطية احتياجات الضيوف المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم”.وذكر مدير هيئة التجهيز فلاح حسن عن، “توجيه فرع الشركة في كربلاء لتجهيز جميع الفنادق والهيئات والحسينيات المكلفة باستقبال ضيوف العراق اللبنانيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية”.

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